Два путника вышли одновременно навстречу друг другу и встретились через 4 часа. На какую часть первоначального расстояния они сближались каждый час?

Математика
Два путника вышли одновременно навстречу друг другу и встретились через 4 часа. На какую часть первоначального расстояния они сближались каждый час?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
если  они двигались равномерно, то каждый час проходили одинаковое расстояние, всего  шли 4 часа значит за 1 час сближались на четвертую часть пути  1/4
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