Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2 и 4. ??иагональ параллелепипеда равно 6. Найдите третье измерение параллелепипеда.

Геометрия
Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2 и 4. ??иагональ параллелепипеда равно 6. Найдите третье измерение параллелепипеда.
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