Два самолёта летели с одинаковой скоростью.Один самолёт был в воздухе 4 часа,другой-6 часов.Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго самолёта. Сколько километров пути пролетел каждый самолёт?

Математика
Два самолёта летели с одинаковой скоростью.Один самолёт был в воздухе 4 часа,другой-6 часов.Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго самолёта. Сколько километров пути пролетел каждый самолёт?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=за 2 часа 1400 км; 2)1400:2=700 км/ч скорость самолётов; 3)4*700=2800 км пролетел первый; 4)6*700=4200 км пролетел второй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите Нужно расставить знаки действий 225...15...7...2=1
Ответить
Английский язык
Пж помогите с англ умоляю ...
Ответить
Английский язык
Написать письмо про любимый фильм!! На англиском дам 20 баллов!!
Ответить
Физика
Газ объемом 0,0066 куб м расширяется до объема 0,033 куб м при постоянном давлении 515 кп??. Какая работа совершается газом?
Ответить
Русский язык
С 103 номер 171 русс яз
Ответить