Два самолёта летели с одинаковой скоростью.Один самолёт был в воздухе 4 часа,другой-6 часов.Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго самолёта. Сколько километров пути пролетел каждый самолёт?

Математика

Два самолёта летели с одинаковой скоростью.Один самолёт был в воздухе 4 часа,другой-6 часов.Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго самолёта. Сколько километров пути пролетел каждый самолёт?

Автор: Гость