Два самолёта летели с одинаковой скоростью.Один самолёт был в воздухе 4 часа,другой-6 часов.Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго самолёта. Сколько километров пути пролетел каждый самолёт?
Математика
Два самолёта летели с одинаковой скоростью.Один самолёт был в воздухе 4 часа,другой-6 часов.Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго самолёта. Сколько километров пути пролетел каждый самолёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=за 2 часа 1400 км; 2)1400:2=700 км/ч скорость самолётов; 3)4*700=2800 км пролетел первый; 4)6*700=4200 км пролетел второй
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