Номер 3, срочно прошу, ребяточки прошууу. заранее спасибо.
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Номер 3, срочно прошу, ребяточки прошууу. заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна приближается (1 спр.). Все ярче светит (2 спр.) и сильнее греет (1 спр.) землю солнце. Темнеет (1 спр.), оседает (1 спр.) снег. По тихим лесным рекам идет, движется (1 спр.) первая вода с полей. Вот-вот проступит (2 спр.) зелень озимей. Лес бережно хранит (2 спр.) воду. Она поможет (1 спр.) ему набраться (1 спр.) жизненных соков. И тогда выбросят (?) ветви нежные кисти весеннего наряда.
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