Номер 3, срочно прошу, ребяточки прошууу. заранее спасибо.

Гость: Гость:

Весна приближается (1 спр.). Все ярче светит (2 спр.) и сильнее греет (1 спр.) землю солнце. Темнеет (1 спр.), оседает (1 спр.) снег. По тихим лесным рекам идет, движется (1 спр.) первая вода с полей. Вот-вот проступит (2 спр.) зелень озимей. Лес бережно хранит (2 спр.) воду. Она поможет (1 спр.) ему набраться (1 спр.) жизненных соков. И тогда выбросят (?) ветви нежные кисти весеннего наряда.