Начети прямоугольник со сторонами 3 см и 2 см. Найдите его периметр и начерти отрез??к такой длины.

Математика

Начети прямоугольник со сторонами 3 см и 2 см. Найдите его периметр и начерти отрез??к такой длины.

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