Начети прямоугольник со сторонами 3 см и 2 см. Найдите его периметр и начерти отрез??к такой длины.

Математика
Начети прямоугольник со сторонами 3 см и 2 см. Найдите его периметр и начерти отрез??к такой длины.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3+2)*2=10(см)-это периметр прямоугольника ну а теперь черти отрезок 10 см.
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