Два самолета летели с одинаковой скоростью. Первый самолет был в воздухе 4ч., второй - 6ч. Первый самолет пролетел на 1400км меньше, чем второй. Какое расстояние пролетел каждый самолет?

Математика

Два самолета летели с одинаковой скоростью. Первый самолет был в воздухе 4ч., второй - 6ч. Первый самолет пролетел на 1400км меньше, чем второй. Какое расстояние пролетел каждый самолет?

Автор: Гость