Два самолета летели с одинаковой скоростью. Первый самолет был в воздухе 4ч., второй - 6ч. Первый самолет пролетел на 1400км меньше, чем второй. Какое расстояние пролетел каждый самолет?

Математика
Два самолета летели с одинаковой скоростью. Первый самолет был в воздухе 4ч., второй - 6ч. Первый самолет пролетел на 1400км меньше, чем второй. Какое расстояние пролетел каждый самолет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-4=2 1400/2=700 км в час 700*4=2800 км 700*6=4200 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В автобусі було 18 пасажирів. На кожний зупинці виходило 4 особи, а заходило 6. Сільк?? пасажирів їхало в автобусі між четвертою та п,ятою зупинками?
Ответить
Математика
Дима с папой пришли в цирк и ищут свои места с номерами 86 и 87 по какой стрелке им на??о идти?
Ответить
Русский язык
Стихотворение любое (придумать самому!!!)
Ответить
Математика
Решить систему уравнений
Ответить
Биология
Сравните между собой бескилевых и килегрудых птиц. Кратко!
Ответить