Два самолета летели с одинаковой скоростью. Первый самолет был в воздухе 4ч., второй - 6ч. Первый самолет пролетел на 1400км меньше, чем второй. Какое расстояние пролетел каждый самолет?
Математика
Два самолета летели с одинаковой скоростью. Первый самолет был в воздухе 4ч., второй - 6ч. Первый самолет пролетел на 1400км меньше, чем второй. Какое расстояние пролетел каждый самолет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-4=2 1400/2=700 км в час 700*4=2800 км 700*6=4200 км
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