Два самолета вылетели одновременно с аэродрома в противоположных направлениях. один из них пролетел 1200 км.сколько километров пролетел за то же время другой самолёт,если скорость его была вдвое больше?

Математика

Два самолета вылетели одновременно с аэродрома в противоположных направлениях. один из них пролетел 1200 км.сколько километров пролетел за то же время другой самолёт,если скорость его была вдвое больше?

Автор: Гость