Два самолета вылетели одновременно с аэродрома в противоположных направлениях. один из них пролетел 1200 км.сколько километров пролетел за то же время другой самолёт,если скорость его была вдвое больше?
Математика
Два самолета вылетели одновременно с аэродрома в противоположных направлениях. один из них пролетел 1200 км.сколько километров пролетел за то же время другой самолёт,если скорость его была вдвое больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.200*2=2.400км(пролетел второй самолёт)
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Математика
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