1. Сумма трёх чисел составляющих арифметическую прогрессию равна 27, а произведени?? первого и второго 108 найди эти числа. 2. Разность между седьмым и вторым членами арифметической прогрессии равна 15, а произведение второго ...

Математика

1. Сумма трёх чисел составляющих арифметическую прогрессию равна 27, а произведени?? первого и второго 108 найди эти числа. 2. Разность между седьмым и вторым членами арифметической прогрессии равна 15, а произведение второго и седьмого членов равно 250. Сколько членов этой прогрессии надо взять, чтобы получить в сумме 87?

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