1. Сумма трёх чисел составляющих арифметическую прогрессию равна 27, а произведени?? первого и второго 108 найди эти числа. 2. Разность между седьмым и вторым членами арифметической прогрессии равна 15, а произведение второго ...
Математика
1. Сумма трёх чисел составляющих арифметическую прогрессию равна 27, а произведени?? первого и второго 108 найди эти числа. 2. Разность между седьмым и вторым членами арифметической прогрессии равна 15, а произведение второго и седьмого членов равно 250. Сколько членов этой прогрессии надо взять, чтобы получить в сумме 87?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Пусть а,в,с-данные числа.Тогда а+в+с=27 ав=108 в=а+д, с=а+2д,тогда 3а+3д=27 3(а+д)= 27 или а+д=27:3,в=9, а=108:9=12,тогда с=9-3=6. Ответ:12;9;6 2.а-в=15,ав=250,тогда а(а-15)=250, а^2-15a-250=0,отсюда а[1[=25 а[2]=-10 a[7]=25,тогда a[2[=10 a[7] = a[1[+6d =25 a[2[= a[1]+ d=10 тогда 5d=15 d=3 a[1]=10 -3=7,поэтому 7+10+13+16+19+22=87 т.е.надо взять 6 членов а.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика