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(3685-2785):100+24×30=
Математика
(3685-2785):100+24×30=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 900 : 100 + 720 = 9 + 720 = 729
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