Выберите неологизмы в первые годы советской власти 1субботник 2ликбез 3шкраб 4фломастер
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Выберите неологизмы в первые годы советской власти 1субботник 2ликбез 3шкраб 4фломастер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛИКБЕЗ - ЛИКвидация БЕЗграмотности, ШКРАБ - ШКольный РАБотник
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