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Реши уравнение. d⋅6=30
Математика
Реши уравнение. d⋅6=30
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D·6=30 Решение: d=30:6 d=5 Проверка: 5·6=30 30=30 Ответ: d=5
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