История 5ый класс пожалуйста помогите написать небольшое сочинение - рассуждение на тему: Сколько рабов,столько врагов.

Гость: Гость:

Сколько рабов, столько рабов. Кто такие рабы? Рабы-это прежде всего люди не имеющие прав. ( будем рассматривать крепостных крестьян) Крестьяне, зачастую конечно уважали своего хозяина, но все же, были и те крестьяне которые уходил от них в Юрьев день( заплатив пожилое) другому хозяину, думая что там лучше(пока не отменили юрьев день(ввели заповедные лета). Тем не менее, крестьяне просто бежали на окраины к рекам, так образовались казаки. А казаки были за свободу, => вот вам и главные враги бояр и дворян.