Помогите решить задачу Геологи нашли 8 камней масса которых состоит из 1 кг,2кг,3кг,4кг,5кг,6кг,7кг,8кг.эти камни разложили так,чтоб в каждом рюкзаке масса была одинаковая.как они это сделали? помогите составить условие задач...

Математика
Помогите решить задачу Геологи нашли 8 камней масса которых состоит из 1 кг,2кг,3кг,4кг,5кг,6кг,7кг,8кг.эти камни разложили так,чтоб в каждом рюкзаке масса была одинаковая.как они это сделали? помогите составить условие задачи и решить ее за ранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+8,2+7,3+6, 4+5- на 4 рюкзака,  1+2+7+8,  3+4+5+6- на 2 рюказака
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