Помогите решить задачу Геологи нашли 8 камней масса которых состоит из 1 кг,2кг,3кг,4кг,5кг,6кг,7кг,8кг.эти камни разложили так,чтоб в каждом рюкзаке масса была одинаковая.как они это сделали? помогите составить условие задач...

Математика

Помогите решить задачу Геологи нашли 8 камней масса которых состоит из 1 кг,2кг,3кг,4кг,5кг,6кг,7кг,8кг.эти камни разложили так,чтоб в каждом рюкзаке масса была одинаковая.как они это сделали? помогите составить условие задачи и решить ее за ранее спасибо

Автор: Гость