Помогите решить, срочно, даю 20 баллов.
Алгебра
Помогите решить, срочно, даю 20 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^10x+12=2^6 представь 4 как 2² 10x+12=6 10x=-6 x=-0.6 3^4(2x+3/4)=3^-5 81=3^4 1/243=3^-5 2x+3=-5 2x=-8 x=-4
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