Приведите пример числа, расположенного на числовой прямой между числами 2,38 и 2,308

Математика
Приведите пример числа, расположенного на числовой прямой между числами 2,38 и 2,308
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,37 или 2,36 или 2,35 или 2,34... Ну в крайнем случае 2,3081.
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