Приведите пример числа, расположенного на числовой прямой между числами 2,38 и 2,308
Математика
Приведите пример числа, расположенного на числовой прямой между числами 2,38 и 2,308
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,37 или 2,36 или 2,35 или 2,34... Ну в крайнем случае 2,3081.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Математика
1. Сумма трёх чисел составляющих арифметическую прогрессию равна 27, а произведени?? первого и второго 108 найди эти числа. 2. Разность между сед...
Математика