Подбери по пять значений переменной, при которых неравенства будут верными c×120lt;1000 15×agt;20

Математика
Подбери по пять значений переменной, при которых неравенства будут верными c×120lt;1000 15×agt;20
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С=1, с=2, с=3, с=4, с =5
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