Два самолёта вылетили из двух городов одновременно навстречу друг другу и встрет??лись через 3 часа . скорость первого 537 км/ч , второго 486 км/ч . каково расстояние между городами

Математика

Два самолёта вылетили из двух городов одновременно навстречу друг другу и встрет??лись через 3 часа . скорость первого 537 км/ч , второго 486 км/ч . каково расстояние между городами

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