Два самолёта вылетили из двух городов одновременно навстречу друг другу и встрет??лись через 3 часа . скорость первого 537 км/ч , второго 486 км/ч . каково расстояние между городами

Математика
Два самолёта вылетили из двух городов одновременно навстречу друг другу и встрет??лись через 3 часа . скорость первого 537 км/ч , второго 486 км/ч . каково расстояние между городами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)537*3=1611(км)s 1 самолёта 2)486*3=1458(км)s 2 самолёта 3)1611+1458=3069(км)расстояние между городами Ответ:3069 км.
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