Заполни,где это возможно,пропуски в таблице.номер 25
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Заполни,где это возможно,пропуски в таблице.номер 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОД: Прил. подводный( приставка п под-, н суффикс, окончание ый). сущ- вода( окончание а). ГОР: прил. горный (суф. -н-. окончание -ый) , сущ. гора( окончание -а) наречие- не могу образовать. ПАР: глагол.- не могу образовать, парок( суффикс ок) ЧАС: прил. не могу образовать, гл. не могу образовать. МОСТ: сущ. мосток( суф. -ок) мостовой ( суф. ов. окончание ой) глагол. примостить( приставка при, суффикс ить) МОЛОД: существительное. молодость( ость суффикс) наречие. молодо( суфикс о) глагол. омолодить( приставка о,ить суффикс)
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