Напишите впечатление о фильме "Красный шар" СРОЧНО!!!

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Лирико-поэтическое кино. Лирика и поэзия. Самое главное "картинка" и настроение. И того и другого предостаточно. Нужно расслабиться и прожить эти 30 минут вместе с маленьким парижанином. Ощутить очарование и и атмосферу старого города. Всем людям ищущим всякие смыслы в фильмах НЕ рекомендуемся. Смысла нет )) Только настроение и ощущения.