Напишите впечатление о фильме "Красный шар" СРОЧНО!!!

Музыка
Напишите впечатление о фильме "Красный шар" СРОЧНО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лирико-поэтическое кино. Лирика и поэзия. Самое главное "картинка" и настроение. И того и другого предостаточно. Нужно расслабиться и прожить эти 30 минут вместе с маленьким парижанином. Ощутить очарование и и атмосферу старого города. Всем людям ищущим всякие смыслы в фильмах НЕ рекомендуемся. Смысла нет )) Только настроение и ощущения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
длина параллелепипеда равна 18 сантиметров ширина на 5 сантиметров меньше длины А ??ысота на 8 сантиметров больше ширины Найдите объем этого паралл...
Ответить
Русский язык
Рыжий кот грелся на солнышке. Мы сегодня посмотрели хороший фильм . Мы сегодня пос??роили овечий хлев. Подчеркнуть указать части речи
Ответить
Русский язык
Словооброзовательный разбор слова подветренной
Ответить
Алгебра
Укажите два каких -либо решения неравенства 2х меньше х+7.
Ответить
Геометрия
В тругольнике ABC угол А = 30° , угол C =70° . CD биссектриса угла C . Найдите угол CDB
Ответить