2 задание пишите слово и после него часть речи например я сущ. пошёл гл.
Русский язык
2 задание пишите слово и после него часть речи например я сущ. пошёл гл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продающий. причастие, они. местоимение, летающий. прич, одеть, надеть. глагол.
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