Найдите значение выражения (-3,7 - 2,4) - (7/15-2/3) + 5,9. по действиям если можно по действия?? если можно
Математика
Найдите значение выражения (-3,7 - 2,4) - (7/15-2/3) + 5,9. по действиям если можно по действия?? если можно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-3,7-2,4=-6,1 2)7/15-2/3=7-10/15=-3/15=-1/5=-0,2 3)-6,1-0,2=-6,3 4)-6,3+5,9=-0,4 Ответ -0,4
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