Найдите значение выражения (-3,7 - 2,4) - (7/15-2/3) + 5,9. по действиям если можно по действия?? если можно

Математика

Найдите значение выражения (-3,7 - 2,4) - (7/15-2/3) + 5,9. по действиям если можно по действия?? если можно

Автор: Гость