Зачем нам нужна совесть поподробнее и бобольше
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Зачем нам нужна совесть поподробнее и бобольше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совесть плохого не посоветует, совесть как бы просит человека отменить действие, попросить прощение или не совершать поступок которые очень хочется. Внутри человека присутствует этот "голос". К совести желательно прислушиваться.
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