Зачем нам нужна совесть поподробнее и бобольше

Русский язык
Зачем нам нужна совесть поподробнее и бобольше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совесть плохого не посоветует, совесть как бы просит человека отменить действие, попросить прощение или не совершать поступок которые очень хочется. Внутри человека присутствует этот "голос". К совести желательно прислушиваться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Заполни,где это возможно,пропуски в таблице.номер 25
Ответить
Русский язык
2 задание пишите слово и после него часть речи например я сущ. пошёл гл.
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста срочно 1.they.... in a hotel at the moment. a)stay b) are staying c)stayed 2 Jim... to buy a sports magazine once a month...
Ответить
История
Среди приведенных лиц укажите современников: а. галицкий князь Ярослав Осмомылл б. киевский князь Ярослав мудрый в. патриарх Филарет г. хан...
Ответить
Математика
Найдите значение выражения (-3,7 - 2,4) - (7/15-2/3) + 5,9. по действиям если можно по действия?? если можно в ответе 0? только прошу не в строчку ...
Ответить