Два смежных угла не могут быть оба тупыми

Геометрия
Два смежных угла не могут быть оба тупыми
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Гость:
Нет один из них должен быть острым или прямым
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