Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью66 км/ч, то опоздает на 1 час, а если поедет со скоростью 7,2 км/ч, то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать, чтобы приехать на 1 час раньше намеченного срока? Дайт...
Алгебра
Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью66 км/ч, то опоздает на 1 час, а если поедет со скоростью 7,2 км/ч, то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать, чтобы приехать на 1 час раньше намеченного срока? Дайте ответ в километрах в час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,2 - 6 = 1,2 1,2 +7,2=8,4 км/ч
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