Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью66 км/ч, то опоздает на 1 час, а если поедет со скоростью 7,2 км/ч, то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать, чтобы приехать на 1 час раньше намеченного срока? Дайт...

Алгебра

Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью66 км/ч, то опоздает на 1 час, а если поедет со скоростью 7,2 км/ч, то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать, чтобы приехать на 1 час раньше намеченного срока? Дайте ответ в километрах в час.

Автор: Гость