Помогите пожалуйста надо 90 кто сделает первым и правильно дам еще 20 балоов

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Помогите пожалуйста надо 90 кто сделает первым и правильно дам еще 20 балоов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мешает понять текст то что он без знаков препинания.Текст озаглавь осень. Серо жёлтый туман поднимался к небу.Запахло гарью,вскоре послышался необычайный треск, свист и визг разносили по лесу.Зашумело в вершинах елей и листвениц.Белки перелетали с дерева на дерево. Волки выбегалииз лесных трущоб.Через дорогу промчалось стадо лосей. Над деревьями быстрее визря пронислись лесные птицы. заклубился над лесом багровый дым. Палящий ветер понёся низом между деревьями. Вершины елей и листвениц подёрнулись пламенем,брызгнула из деревьев смола, и остальное переписываеш
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