Помогите пожалуйста!выполни действия.1дмзсм+6см 5дм7см+2см 6дм7см-5дм 6дм7см-4см 1дм3??м+6дм 5дм7см-2дм
Математика
Помогите пожалуйста!выполни действия.1дмзсм+6см 5дм7см+2см 6дм7см-5дм 6дм7см-4см 1дм3??м+6дм 5дм7см-2дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1дм9см 2)5дм9см 3)1дм7см 4)6дм3см 5)7дм3см 6)3дм7см.
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