Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из си??волов алфавита мощностью 16 символов, а второй - мощностью 256 символов. Во сколько раз различаются информационные объемы этих текстов?

Информатика

Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из си??волов алфавита мощностью 16 символов, а второй - мощностью 256 символов. Во сколько раз различаются информационные объемы этих текстов?

Автор: Гость