Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из си??волов алфавита мощностью 16 символов, а второй - мощностью 256 символов. Во сколько раз различаются информационные объемы этих текстов?
Информатика
Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из си??волов алфавита мощностью 16 символов, а второй - мощностью 256 символов. Во сколько раз различаются информационные объемы этих текстов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они отличаются объемом в 16 раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Начертите треугольник. Проведите прямую так, чтобы она разделяла этот треугольни?? на трапецию и треугольник.