Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из си??волов алфавита мощностью 16 символов, а второй - мощностью 256 символов. Во сколько раз различаются информационные объемы этих текстов?

Информатика
Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из си??волов алфавита мощностью 16 символов, а второй - мощностью 256 символов. Во сколько раз различаются информационные объемы этих текстов?
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Автор: Гость
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Гость:
Они отличаются объемом в 16 раз
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