Два участка земли огорожены заборами одинаковой длины. Первый участок имеет форм?? прямоугольника со сторонами 340 м и 430 м, а второй участок имеет форму квадрата.

Геометрия

Два участка земли огорожены заборами одинаковой длины. Первый участок имеет форм?? прямоугольника со сторонами 340 м и 430 м, а второй участок имеет форму квадрата.

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