Два участка земли огорожены заборами одинаковой длины. Первый участок имеет форм?? прямоугольника со сторонами 340 м и 430 м, а второй участок имеет форму квадрата.
Геометрия
Два участка земли огорожены заборами одинаковой длины. Первый участок имеет форм?? прямоугольника со сторонами 340 м и 430 м, а второй участок имеет форму квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольного участка: 2×340 + 2×430 = 1540м Сторона квадратного участка = 1540:4 = 385м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста Where ____ you live? Where ____ he live? ____ you live in Astana?Yes,i ____ ____ he live in Astana?No,he ____
Математика