Два участка земли огорожены заборами одинаковой длины. Первый участок имеет форм?? прямоугольника со сторонами 340 м и 430 м, а второй участок имеет форму квадрата.

Геометрия
Два участка земли огорожены заборами одинаковой длины. Первый участок имеет форм?? прямоугольника со сторонами 340 м и 430 м, а второй участок имеет форму квадрата.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольного участка: 2×340 + 2×430 = 1540м Сторона квадратного участка = 1540:4 = 385м
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