Два велосипедиста одновременно отправились в 180-километровый пробег первый едет ??о скоростью на 2 км/ч большей чем второй и прибывает к финишу на 3 часа раньше второго.Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым

Математика

Два велосипедиста одновременно отправились в 180-километровый пробег первый едет ??о скоростью на 2 км/ч большей чем второй и прибывает к финишу на 3 часа раньше второго.Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым

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