Два велосипедиста одновременно отправились в 180-километровый пробег первый едет ??о скоростью на 2 км/ч большей чем второй и прибывает к финишу на 3 часа раньше второго.Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым
Математика
Два велосипедиста одновременно отправились в 180-километровый пробег первый едет ??о скоростью на 2 км/ч большей чем второй и прибывает к финишу на 3 часа раньше второго.Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость первого велосипедиста х км\год, тогда скорость второго велосипедиста равна х-2 км\год, тогда время первого велосипедиста 180:х ч, второго 180:(х-2) ч. По условию задачи составляем уравнение: - не подходит , скорость не может быть отрицательной ответ: 10 км\час
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