Увеличить в 1000 раз числа:7,75,700,705

Математика
Увеличить в 1000 раз числа:7,75,700,705
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Гость:
1)7000 2)75000 3)700000 4)705000
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