Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из городов А и В и вс??ретились через час. Каждый из них прибыв в пункт назначения , повёл там 2 часа после чего выехал в обратном направлении. Велосипедисты встретили...
Алгебра
Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из городов А и В и вс??ретились через час. Каждый из них прибыв в пункт назначения , повёл там 2 часа после чего выехал в обратном направлении. Велосипедисты встретились вновь. Через сколько времени после первой встречи это произошло ,если они ехали с постоянной скоростью? А. Через 5 часов Б. Через 4 часа В. Через 3 часа Г. Через 2 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5 часов они выехали пришли за один час отдохнули 2 часа и опять пошли на один час
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