Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из городов А и В и вс??ретились через час. Каждый из них прибыв в пункт назначения , повёл там 2 часа после чего выехал в обратном направлении. Велосипедисты встретили...

Алгебра

Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из городов А и В и вс??ретились через час. Каждый из них прибыв в пункт назначения , повёл там 2 часа после чего выехал в обратном направлении. Велосипедисты встретились вновь. Через сколько времени после первой встречи это произошло ,если они ехали с постоянной скоростью? А. Через 5 часов Б. Через 4 часа В. Через 3 часа Г. Через 2 часа

Автор: Гость