Периметр равнобокой трапеции PQRT равен 80 см, а средняя линия - 20 см. Биссектриса QS ( S лежит на основании PT ) тупого угла Q параллельна боковой стороне RT. Найдите меньшее основание QR трапеции.
Геометрия
Периметр равнобокой трапеции PQRT равен 80 см, а средняя линия - 20 см. Биссектриса QS ( S лежит на основании PT ) тупого угла Q параллельна боковой стороне RT. Найдите меньшее основание QR трапеции.
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