Краткий конспект Павел 1 помогите пож

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Как в целом вы можете охарактеризовать внутреннюю политику Павла I? И против него был составлен заговор в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. заговорщики убили Павла. Такими образом оценить действия Павла однозначно нельзя, он пытался как то изменить отношения внутри страны, но кто знает может его попытки были не столь неудачны?! У Павла было огромное пристрастие к прусским законам армии (так же как и у его отца Петра III,ХОТЯ в некоторых источниках говорится что Павел сын Екатерины II и Григория Орлова, ее любовника. Но в любом случае второй сын Екатерины (внебрачный был точно от Орлова.)) Т. к. характер Павла формировался в обстановке отдаления и отчуждения от матери, то ему свойственна неуравновешенность, капризность, деспотичность которые соединялись с сентиментальностью. Он мог легко сменить гнев на милось. Что можно наблюдать из следующих фактов: он возвратил из ссылки Радищева и освободил из заточения Новикова. Некоторые из препринятых мер Павла 1 нарушали привелегии дворянства: было ограниченно его самоуправление, отменена свобода от телесных наказаний. В то же время Павел стремился улучшить положение крестьян. Что мы и видим из указа принятого 5 апреля 1797 г. , запрещавший принуждать крестьянработать в воскресные дни и рекомендовал трехдневную барщину. Также запрещалось продавать дворовых и безземельных крестьян с аукциона. Чтобы предотвратить дворцовые перевороты, Павел 1 издал указ о престолонаследии, согласно которому трон передавался только по муржской линии старшему сыну, а при отсутствии сыновей — брату. Все это привело к недовольству дворянства.