Lim ×→3(×6+2×-5)= Здесь дробная черта, не могу найти дробную черту. Решите пож. ×²+4×+12
Математика
Lim ×→3(×6+2×-5)= Здесь дробная черта, не могу найти дробную черту. Решите пож. ×²+4×+12
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