В основании равнобедренного треугольника ACB отмечены точки M и N так, что, BM=CN. Докажите, что треугольник BAM равен треугольнику CAN.

Геометрия

В основании равнобедренного треугольника ACB отмечены точки M и N так, что, BM=CN. Докажите, что треугольник BAM равен треугольнику CAN.

Автор: Гость