В основании равнобедренного треугольника ACB отмечены точки M и N так, что, BM=CN. Докажите, что треугольник BAM равен треугольнику CAN.
Геометрия
В основании равнобедренного треугольника ACB отмечены точки M и N так, что, BM=CN. Докажите, что треугольник BAM равен треугольнику CAN.
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По 2 сторонам и углу между ними
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