Как повлияли три больших государства раннего средневековья на дальнейшее развит??е социальных отношений

История
Как повлияли три больших государства раннего средневековья на дальнейшее развит??е социальных отношений
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Автор: Гость
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Гость:
Не коректный вопрос,было много больших государств
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