Перевод, пожалуйста! Номер 2

Гость: Гость:

Дорогой Артем, я благодарю тебя за твой Емайл. Ты спрашивал, кто что в нашем классе умеет. У меня хорошие одноклассники. Они все могут много чего. На уроке музыки наши девушки особенно хороши. Ина поет хорошо, но Петра поет еще лучше. На уроке физкультуры все также очень активны. Даниэль бежит всегда быстро, но Тоби еще быстрее. Но вчера Ян бежал быстрее всех. Многие ученики моего класса очень способные. Инга знает, например, много стихов, может их долго рассказывать, но Николь знает еще больше смешных историй и может их еще дольше рассказывать. Возможно, она будет известной писательницей или журналисткой. Твои одноклассники также способны? Расскажи мне. С любовью, Михаэль. (Простите за ошибки, я не учу русский, а украинский, но вопрос на русском, вот и ответила тоже на русском)