Кабан дневной или ночной зверь?
Биология
Кабан дневной или ночной зверь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И тот и тот, но ночью он выходит чаще
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