Пожалуйста, помогите Чем объясняется быстрый синтез глюкозы в листьях? Как мож??т решаться растениями проблема отсутствия специфических опылителей?
Биология
Пожалуйста, помогите Чем объясняется быстрый синтез глюкозы в листьях? Как мож??т решаться растениями проблема отсутствия специфических опылителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В условиях голодания часть белков мышечной ткани распадается до аминокислот, которые далее включаются в процесс катаболизма. Аминокислоты, которые при катаболизме превращаются в пируват или метаболиты цитратного цикла, могут рассматриваться как потенциальные предшественники глюкозы и гликогена и носят название гликогенных. Например, окса-лоацетат, образующийся из аспарагиновой кислоты, является промежуточным продуктом как цитратногр цикла, так и глюконеогенеза.
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