Помогите начертить схему к задаче длина дна прямоугольного бассейна в 5 раз больш?? его ширины, причем ширина на 20 м меньше длины. найти площадь дна бассейна

Математика

Помогите начертить схему к задаче длина дна прямоугольного бассейна в 5 раз больш?? его ширины, причем ширина на 20 м меньше длины. найти площадь дна бассейна

Автор: Гость