Помогите начертить схему к задаче длина дна прямоугольного бассейна в 5 раз больш?? его ширины, причем ширина на 20 м меньше длины. найти площадь дна бассейна
Математика
Помогите начертить схему к задаче длина дна прямоугольного бассейна в 5 раз больш?? его ширины, причем ширина на 20 м меньше длины. найти площадь дна бассейна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схему, то есть рисунок?
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