HCl=H+Cl овр. помогите пожлуйста

Химия
HCl=H+Cl овр. помогите пожлуйста
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Напишите пожалусто что нужно сделать ть!?
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