От языка к тексту. Здесь моделируется активная речевая деятельность, то есть процесс письма с целью выражения и сообщения мысли. Исходным условием являются правила, закономерности языка, свойства языковых единиц. Требуется пр...

Русский язык

От языка к тексту. Здесь моделируется активная речевая деятельность, то есть процесс письма с целью выражения и сообщения мысли. Исходным условием являются правила, закономерности языка, свойства языковых единиц. Требуется применить эти сведения к анализу предложенных фактов речи. В этом случае также следует выделить две возможные группы заданий. 1) От правил и структуры языка к конкретному факту. Такой тип заданий соответствует процессу говорения: в обычной речи подобным же образом факт языка преобразуется в факт речи. А) Замените иноязычные слова антитеза, секьюрити, имитация, форс-мажор, паритет, кредо, брифинг русскими синонимами. Составьте предложениями с данными заимствованными словами. Б) Составьте предложения со словосочетаниями представить документы, предоставить документы; представить отчёт, предоставить отчёт. В) Составьте сложноподчинённые предложения, в которых союзное слово как присоединяет разные типы придаточных частей, укажите типы придаточных предложений. 2) От системы языка к тексту. Задания такого типа предполагают выбор из предложенного ряда языковых единиц одной, наиболее уместной в тексте: Прочитайте текст. Вставьте вместо точек наиболее подходящее слово из тех, которые даны в скобках. Какой из рядов слов, выделенных курсивом, не является синонимическим? Докажите это. И разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и … (сегодняшних, теперешних, нынешних) генералах и … (официальных, казенных, государственных) людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не … (сознававшие, улавливавшие, смекавшие, смыслившие) и азбуки … (воинского, военного, войскового) и государственного дела, и что Бонапарте был … (мелкий, незначительный, ничтожный, мелкотравчатый) французишка, имевший … (удачу, успех, счастливый конец, счастье) только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему; но он был убежден даже, что никаких политических … (затруднений, сложностей, трудностей), не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, … (симулируя, прикидываясь, притворяясь, делая вид, маскируясь), что делают дело. Князь Андрей весело … (сносил, терпел, переносил, выдерживал, переживал) насмешки отца над новыми людьми и с видимою радостью … (вызывал, провоцировал, побуждал, зажигал) отца на разговор и слушал его. (Л.Н. Толстой)

Автор: Гость