∛2x-3 При каких значениях x имеет смысл выражение Объясните плиз не понимаю((

Алгебра
∛2x-3 При каких значениях x имеет смысл выражение Объясните плиз не понимаю((
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-любое число, так как под арифметическим корнем третьей (нечетной) степени может быть как положительное, так и отрицательной число. Например, если взять число -3 и подставить, то получится 3√-9. Если бы мы взяли корень в четвертой (любой четной) степени, то нам надо было бы взять выражение из-под корня, 2х-3>_(больше либо равно) 0, т.к. под корнем четной степени может быть только положительной число. Решив неравенство, получим нужное значение неизвестной х.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Який об'єм вуглекислого газу утвориться при дії на розчин натрій карбонату 400 г ро??чину який містить 7,3% хлоридної кислоти?
Ответить
Алгебра
Как вы думаете сколько секунд в 1 часе???А
Ответить
Алгебра
Построить график функции у=2х-4 а) с помощью графика определить , чему равно значение у при х=1,5 б) проходит ли график через точку А (300; 56)
Ответить
Литература
6 МЕТАФОР ИЗ СКАЗКИ ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ
Ответить
Алгебра
Как вы думаете сколько секунд в 1 часе???А
Ответить