∛2x-3 При каких значениях x имеет смысл выражение Объясните плиз не понимаю((
Алгебра
∛2x-3 При каких значениях x имеет смысл выражение Объясните плиз не понимаю((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-любое число, так как под арифметическим корнем третьей (нечетной) степени может быть как положительное, так и отрицательной число. Например, если взять число -3 и подставить, то получится 3√-9. Если бы мы взяли корень в четвертой (любой четной) степени, то нам надо было бы взять выражение из-под корня, 2х-3>_(больше либо равно) 0, т.к. под корнем четной степени может быть только положительной число. Решив неравенство, получим нужное значение неизвестной х.
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