Длина первого куска провода в 5 раз больше дюдлины второго.найдите длину второго куска провода если она меньше длины первого на 188 м (решить уравнением)
Математика
Длина первого куска провода в 5 раз больше дюдлины второго.найдите длину второго куска провода если она меньше длины первого на 188 м (решить уравнением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х длина первого куска, х-длина второго,она меньше длины первого на 188 5х-188=х 4х=188 х=47 м второй кусок 47*5=235 м первый кусок проверка 235-47=188м
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