Длина первого куска провода в 5 раз больше дюдлины второго.найдите длину второго куска провода если она меньше длины первого на 188 м (решить уравнением)

Математика

Длина первого куска провода в 5 раз больше дюдлины второго.найдите длину второго куска провода если она меньше длины первого на 188 м (решить уравнением)

Автор: Гость