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X-1lt;2 решите плиз неравенство)
Математика
X-1lt;2 решите плиз неравенство)
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Решение задачи: x - 1 < 2 x < 3
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