Составьте хронологию событий России 1917 года срочно!!!! плиз

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ПРАВИТЕЛИ МИРА ВОЙНА 1812 ГОДА ПЕРВАЯ МИРОВАЯ СЛАВЯНСТВО ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ АПСУАРА РУССКОЕ ПОЛЕ ￼ Революция 1917 года в России Я чувствовал, - хотя был бунт напрасен, Что ты, злой Дух, мой тёмный Бог прекрасен! (Мережковский Д. Собр.соч.: В 4-х Т. – М., 1990, т. 4. с. 642) ДАТЫ СОБЫТИЯ 1915.03.09Александр Парвуспредставляет руководству Германии План русской революции - программу подрывной деятельности, направленную на свержение существующего строя. Как нетрудно заметить, все последовавшие в России революционные события соответствуют этому плану.1917.01.Принят Проект резолюции, предложенный рабочей группой ЦВПК для обсуждения в рабочих коллективах по поводу демонстрации у Таврического дворца, приуроченной к открытию Государственной Думы1917.01.22(9 января поюлианскому календарю) Забастовка 50.000 рабочих и манифестация в Петрограде по случаю годовщины Кровавого воскресенья 1905 г.1917.02.18(5 февраля по ст. ст.) Для предупреждения беспорядков в Петрограде создан особый военный округ под командованием генерала С.С. Хабалова, известного участием в подавлении революции 1905 г.1917.02.27(14 февраля поюлианскому календарю) Открылась сессия Думы. Депутаты потребовали отставки неспособных министров. В Петрограде бастуют 80.000 рабочих.1917.02.Перебои с хлебом в Петрограде.1917.03.03(18 февраля по юлианскому календарю) Началась забастовка на Путиловском заводе в Петрограде.1917.03.07(22 февраля по юлианскому календарю) Локаут на Путиловском заводе в Петрограде.1917.03.08(23 февраля по юлианскому календарю) В Петрограде многолюдная демонстрация в честь женского дня.1917.03.09(24 февраля по юлианскому календарю) В Петрограде начались столкновения демонстрантов с полицией. У демонстрантов лозунги "Долой самодержавие!", "Долой войну!"1917.03.10(25 февраля по юлианскому календарю) В Петрограде забастовка приобрела всеобщий характер. Казаки не решаются открывать огонь. Вечером Николай II прислал телеграмму: "завтра же прекратить беспорядки в столице".1917.03.11(26 февраля по юлианскому календарю) В Петрограде войска открыли огонь (150 убитых). Заседания Думы отложены. М.В. Родзянко отправляет телеграмму в ставку -Николаю II.1917.03.12(27 февраля по юлианскому календарю) В Петрограде создан Временный комитет Думы из центристов и умеренных левых. Одновременно Петроградский Совет под руководством Н.С. Чхеидзе и А.Ф. Керенского начал работать в Таврическом дворце. С.С. Хабаловотправляет телеграмму в ставку генералу Алексееву.1917.03.13(28 февраля по юлианскому календарю) Вышел первый номер "Известий Петроградского совета", что ускорило создание советов во многих областях страны.1917.03.14(1 марта по юлианскому календарю) Приказом №1 Петроградский совет призвал солдат избирать комитеты в частях и таким образом поставил армию под свой контроль. Совет выдвигает условия Думскому правительству