Помогите, пожалуста, решыть задачу: сила тяги автомобиля изменяетса по закону F=B+DS где В =8Н D=5Н/М определить роботу силы на участке пути от S1=2м до S2=10м
Физика
Помогите, пожалуста, решыть задачу: сила тяги автомобиля изменяетса по закону F=B+DS где В =8Н D=5Н/М определить роботу силы на участке пути от S1=2м до S2=10м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=F*S S=S2-S1=10-2=8 F=8+5*8=48 A=48*8=384 Ответ:384 Н
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