Помогите, пожалуста, решыть задачу: сила тяги автомобиля изменяетса по закону F=B+DS где В =8Н D=5Н/М определить роботу силы на участке пути от S1=2м до S2=10м

Физика

Помогите, пожалуста, решыть задачу: сила тяги автомобиля изменяетса по закону F=B+DS где В =8Н D=5Н/М определить роботу силы на участке пути от S1=2м до S2=10м

Автор: Гость