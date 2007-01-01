1. Сколько битов информации содержит красный сигнал светофора? 2. Сколько бит информации получит второй игрок после первого хода первого игрока в игре "крестики-нолики" на поле размером 4 х 4? 3. Во время игры в кости на игра...

Информатика
1. Сколько битов информации содержит красный сигнал светофора? 2. Сколько бит информации получит второй игрок после первого хода первого игрока в игре "крестики-нолики" на поле размером 4 х 4? 3. Во время игры в кости на игральном кубике выпало число 1. Сколько информации содержит это сообщение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Так как цветов у светофора всего 3, то мы ищем минимальную степень двойки, которая ближе к 3 и превышает 3. Это 4, то есть 2^2, значит ответ 2 бита 2. Поле размером 4х4, то есть 16 клеток, это четвертая степень двойки, ответ - 4 бита 3. На кубике шесть граней, ближайшая степень - третья, значит ответ 3 бита
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