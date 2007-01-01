4580м=.........км.......м 2500см=.....дм....мм 25км500м=......м.....дм 25036см=....м.....дм.....см 2007м=......км....дм....см 4580м=....см 25036см...мм 10см2=....мм2 1м2=....дм2=......см2 1000000м2=....км2
Математика
4580м=.........км.......м 2500см=.....дм....мм 25км500м=......м.....дм 25036см=....м.....дм.....см 2007м=......км....дм....см 4580м=....см 25036см...мм 10см2=....мм2 1м2=....дм2=......см2 1000000м2=....км2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4580м=4км 580м 2500см= 250дм = 25000мм 25км500м=25500м= 255000дм 25036см=250м30дм 6см 2007м=2км 7см 4580м=45800см 10см²=1000мм² 1м²=100дм² = 10000см² 1000000м²=1км²
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