Один из углов равнобедренной трапеции на 50 градусов меньше другого. найти углы эт??й трапеции

Геометрия
Один из углов равнобедренной трапеции на 50 градусов меньше другого. найти углы эт??й трапеции
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360-100=260 260/2=130 Ответ: 130, 130, 50, 50
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