Один из углов равнобедренной трапеции на 50 градусов меньше другого. найти углы эт??й трапеции
Геометрия
Один из углов равнобедренной трапеции на 50 градусов меньше другого. найти углы эт??й трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
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360-100=260 260/2=130 Ответ: 130, 130, 50, 50
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